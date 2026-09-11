Erkrankungen: Tausende Essstörungs-Diagnosen in Thüringen

Geringes Selbstwertgefühl als Risikofaktor

"Der Hauptrisikofaktor bei der Entwicklung von Essstörungen ist gar nicht so sehr, falschen Influencern zu folgen, sondern das ist ein geringer Selbstwert", betont Berger. "Daher ist eigentlich jede Form von Selbstwertsteigerung eine Form von Prävention gegen Essstörungen."

Bei Essstörungen werden verschiedene Arten, Unter- und Mischformen unterschieden, sie fallen unter die psychischen Erkrankungen. Die drei Hauptformen sind dem Bundesministerium für Gesundheit zufolge die im Volksmund als Magersucht bekannte Anorexie, die Bulimie (Ess-Brech-Sucht) und die sogenannte Binge-Eating-Störung. Bei Letzterer haben Betroffene immer wieder Essanfälle, die sich für sie unkontrollierbar anfühlen. Anders als bei der Bulimie versuchen Betroffene dabei aber nicht, etwa durch selbst provoziertes Erbrechen eine Gewichtszunahme zu verhindern.

Eine Übersicht über Hilfsangebote gibt etwa das Bundesinstitut für öffentliche Gesundheit.