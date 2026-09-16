Erkrankungen in Frankfurt Malaria bei Anwohnern von Flughafen - wie kam es dazu?

Was ist Malaria eigentlich?

Malaria wird durch Parasiten verursacht, die vor allem durch Mücken übertragen werden. Reisende aus Deutschland infizieren sich meist in tropischen und subtropischen Ländern. Vor allem die schwerste Form, Malaria tropica, kann tödlich verlaufen.

Laut dem Hamburger Bernhard-Nocht-Institut für Tropenkrankheiten ist diese Form für über 95 Prozent der Malaria-Todesfälle weltweit verantwortlich. Die Variante wurde auch bei den Patienten in Frankfurt diagnostiziert. Bei frühzeitiger Diagnose und schnell eingeleiteter Behandlung sei sie gut und vollständig behandelbar, heißt es beim Auswärtigen Amt.

Was ist das Tückische an Flughafen-Malaria?

Im jetzigen Fall sind Anwohner des Flughafens betroffen, zuvor waren es Mitarbeiter des Betreibers Fraport. Weil sie vorher nicht in Malaria-Gebieten waren, lag der Verdacht auf die Erkrankung nicht nahe.

Laut RKI kommen Todesfälle hierzulande vor, weil nicht an diese Diagnose gedacht werde - auch wegen uncharakteristischer Beschwerden wie Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen: "Häufig werden solche Anzeichen daher als grippaler Infekt oder Magen-Darm-Infektion fehlinterpretiert."

Daher ruft das Frankfurter Gesundheitsamt Bürger und Bürgerinnen sowie Ärzte und Ärztinnen dazu auf, bei solchen Symptomen an Flughafen-Malaria zu denken. Die Diagnose könne per Schnelltest erfolgen.

Sinken mit dem Herbst und dem Winter die Risiken?

"Manche tropischen Mücken sind bei kalten Temperaturen nicht mehr so überlebensfähig und fliegen auch nicht mehr so aktiv", sagt Frischknecht. Aber natürlich könnten sie im temperierten Flughafengebäude unterwegs sein.

Der Experte weist darauf hin, dass Malaria in seltenen Einzelfällen auch von hiesigen Mücken übertragen werden kann - sofern die den Erreger tragen. Mit Blick auf die Tigermücke, die sich in Deutschland ausbreitet, gibt er aber Entwarnung. Die könne zwar viele tropische Krankheiten wie Dengue, Zika und Chikungunya übertragen, jedoch keine Malaria.