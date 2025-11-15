WHO schickt Expertenteam

Bei dem Ausbruch in Äthiopien handelt sich um "den ersten seiner Art in dem Land", so die Gesundheitsorganisation. In anderen ostafrikanischen Ländern gab es zuletzt aber immer wieder Fälle und laut genetischen Analysen handele es sich um denselben Virusstamm, der nun auch in der Stadt Jinka in der Region Südäthiopien Erkrankungen auslöst.