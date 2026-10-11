Hamburg - Der an Lymphdrüsenkrebs erkrankte Fernsehkoch Johann Lafer fühlt sich nach eigenen Worten auf dem Weg der Besserung. In den vergangenen Wochen habe er gemerkt, dass der Kampf, den er zuvor geführt habe, "einfach sich lohnt". "Es ist besser geworden, es ist natürlich noch nicht zu Ende, aber ich kann sagen, ich fühle mich besser, ich bin auf dem Weg, den man sich wünscht, wenn man sowas hat", sagte der 69-Jährige bei der NDR-Talkshow "Das! Rote Sofa". Er müsse "aber dran bleiben auf jeden Fall", sagte Lafer.