Von der jüngsten Politiker-Radtour in Ilmenau und Umgebung hatte der ADFC-Kreisvorsitzende Peter Schütz in der Sitzung des Ilmenauer Ausschusses für Umwelt und Verkehr berichtet. Dabei kam auch das Thema eines verwirrenden Verkehrsschildes am Bahnhof auf. Die Radwegbeschilderung weist den Weg nach links, doch davor untersagt ein Verkehrszeichen eigentlich die Weiterfahrt. Peter Schütz sprach sich für einen gemeinsamen Fuß- und Radweg aus.