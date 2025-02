Grippewelle nach LGL-Zahlen nicht stärker als 2022/2023

Das zeigen auch Zahlen des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL). Die Experten dort verzeichneten in der ersten Februarwoche 9.964 durch die Gesundheitsämter an das LGL übermittelte Influenza-Fälle, in der zweiten Februarwoche waren es 9.693 Fälle, also fast 300 weniger.