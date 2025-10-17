Erkältungssaison beginnt: Erste Grippefälle in neuer Saison in Thüringen

Erfurt (dpa/th) - In Thüringen sind die ersten Grippefälle der Saison 2025/26 registriert worden. Gemeldet wurden seit Anfang Oktober 22 labordiagnostisch bestätigte Fälle, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Todesfälle waren nicht darunter. Ihren Höhepunkt erreicht die Grippesaison erfahrungsgemäß erst später, meist steigt die Zahl der Erkrankten nach dem Jahreswechsel an. Derzeit läuft in den Arztpraxen die Grippeschutzimpfung, die die Ständige Impfkommission vor allem Menschen ab 60 Jahren, chronisch Kranken, Pflegeheimbewohnern, medizinischem Personal und Menschen in Einrichtungen mit viel Kontakt zu anderen Menschen empfiehlt.