Erkältungskrankheiten: Erkältung, Corona, Grippe – Saison der Infekte beginnt

Wie hoch sind die Impfquoten?

Berner zufolge gibt es in Deutschland seit Jahren unzureichende Impfquoten, insbesondere bei Menschen, die wegen Grunderkrankungen besonders geschützt werden sollten. Unter Grunderkrankungen versteht man bestehende Erkrankungen, die mit einem erhöhten Risiko für schwerere Verläufe bei Infektionskrankheiten einhergehen.

Gegen Influenza ließen sich etwa 30 bis 40 Prozent der erwachsenen Menschen mit Grunderkrankungen impfen, bei Kindern mit Grunderkrankungen lägen die Zahlen bei etwa 10 Prozent. "Wir nehmen in Kauf, dass 90 Prozent unserer gefährdeten Kinder nicht geschützt sind", sagte Berner. Er plädierte dafür, dass Impfungen etwa auch im Krankenhaus unter Übernahme der Kosten durch die Krankenkassen durchgeführt werden könnten.

Wie verlief die letzte Saison?

In der Wintersaison 2025/26 gab es nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) rund 180 Millionen Atemwegserkrankungen, darunter Influenza, Covid-19, RSV-Erkrankungen, Rhinoviren oder saisonale Coronaviren. Kleinkinder hatten im Durchschnitt 4,6 akute Atemwegserkrankungen, Erwachsene ab 60 Jahren im Schnitt 1,3. Etwa 429.000 Fälle von schweren akuten respiratorischen Infekten wurden deutschlandweit in Kliniken behandelt. Es starben rund 22.700 Menschen. Das RKI stuft die Saison auf Basis dieser Zahlen als moderat und mit der in anderen Ländern vergleichbar ein.