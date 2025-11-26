Mehr als einmal hat es in der jüngeren Vergangenheit auch im Erinnerungsort Topf & Söhne Vorkommnisse gegeben, die denen sehr ähneln, von denen etwa Mitarbeiter der Gedenkstätte Buchenwald zuletzt immer häufiger berichten: Dass schon Schüler aus einer erkennbar rechtsoffenen oder sogar rechtsextremen Motivation heraus ganz offen Desinteresse an dem zeigen, woran hier erinnert wird. Daran, dass während des Nationalsozialismus viel, viel, viel mehr Deutsche in die NS-Verbrechen verstrickt waren – oft bewusst und voller Hingabe –, als sich dem Regime widersetzten.