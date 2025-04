Erinnerungskultur Wulff kritisiert AfD bei Gedenken an Buchenwald-Befreiung

Weimar - Gemeinsam mit KZ-Überlebenden haben mehrere hundert Gäste der Befreiung der Konzentrationslager Buchenwald und Mittelbau-Dora vor 80 Jahren gedacht. Beim Gedenkakt in Weimar in Thüringen - nahe Buchenwald gelegen - wurden auch Musik und Texte präsentiert, die Häftlinge heimlich in den KZ geschaffen hatten.