Erinnerungskultur Was wird aus den Mahnungen von Holocaust-Überlebenden?

Für ihre Posts nutze Siegert vorhandene historische Quellen wie Gerichtsprotokolle oder Zeitzeugen-Interviews. "Es geht mir in meinen Videos darum, eigene Erfahrungen mit den Biografien der Überlebenden abzugleichen." Nutzer stellen ihr auch spezifische Fragen zu ihren eigenen Familiengeschichten, wie die 33-Jährige erzählt.

Deutsche Erinnerungskultur brauche mehr Empathie

Die Empathie für die persönlichen Erfahrungen der Opfer müsse in der deutschen Erinnerungskultur künftig weiter gestärkt werden, sagt Yael Richler-Friedman, pädagogische Direktorin bei der Gedenkstätte Yad Vashem mit Sitz in Jerusalem. "Holocaust-Überlebende haben unterschiedliche politische Ansichten zu heutigen Ereignissen, aber vor allem lehren sie uns eine wichtige Lektion über Menschlichkeit und die menschliche Kraft, wieder ins Leben zurückzufinden."

Wie blickt ein Holocaust-Überlebender nach einem Jahrhundert nach vorn? "Ich hoffe auf die Jugend - das ist unsere Zukunft", sagt Leon Weintraub. Künftige Generationen müssten erkennen, wie wichtig es sei, friedlich nebeneinander zu leben. Derzeit werde viel über die Kosten von Waffen und Uniformen debattiert - aber wenig über den Preis von Menschenleben.