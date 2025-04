Schulstatistik soll Lagebild zu Gedenkstättenfahrten geben

Wie genau mehr Verbindlichkeit in diesem Zusammenhang geschaffen werden soll, sei bisher nicht klar, sagte ein Ministeriumssprecher. Zunächst solle ein Lagebild der aktuellen Situation gezeichnet werden. Dafür sollen bei der nächsten Schulstatistik etwa auch Daten erhoben werden, wie häufig und in welchem Umfang Schulen Fahrten zu Gedenkstätten organisieren. Die endgültigen Ergebnisse dazu erwartet das Ministerium Januar. Die Auswertung werde dann aber noch einige Zeit in Anspruch nehmen, so der Sprecher.