Weimar (dpa/th) - Mit einer Gedenkfeier wird am Sonntag (10.00 Uhr) an die Befreiung des Konzentrationslagers Buchenwald bei Weimar vor 80 Jahren erinnert. Etwa zehn Überlebende erwartet die Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora dabei in der Weimarhalle. Auch Angehörige und Nachfahren sind geladen. Der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff soll eine Gedenkrede halten.