Erinnerungskultur Gedenkstele für KZ-Überlebenden Schramm enthüllt

Erfurt (dpa/th) - Mit einer Gedenkstele erinnert Erfurt nun an den Buchenwald-Überlebenden Gert Schramm (1928-2016). Die Stele sei ein Zeichen, dass man gegen Rassismus und Faschismus vorgehen sollte, sagte Schramms Sohn, Bernd Schramm. Er war für die Einweihung am zehnten Todestag seines Vaters nach Erfurt gekommen. Schramm bedankte sich für die Bemühungen um das Erinnern an seinen Vater und erklärte, er wolle diese als Anlass nehmen zum Gedenken an alle Ermordeten und Überlebenden des Nazi-Terrors. "Es sollte auch eine Warnung sein, dass es sowas nie wieder gibt", betonte er.