80. Jahrestag der KZ-Befreiung

Veranstaltungen zu dem Jahrestag werde es bis in den Herbst hineingeben, in Abstimmung mit der Gedenkstätte Buchenwald. Auch eine Sonderausstellung dafür sei in Planung, bei der Bilder der Befreiung in Relation zu den heutigen Orten gebracht werden sollen. Für die Outdoor-Ausstellung sollen Info-Stelen sollen auf dem Gedenkstätten-Gelände, aber auch in den Städten Nordhausen und Ellrich aufgestellt werden.