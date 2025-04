Anders als in Flossenbürg war in Dachau schon viel früher ein Gedenkort entstanden: Auf dem Gelände des ehemaligen KZ Dachau, das am 29. April 1945 von der US-Armee befreit worden war, gab es den Angaben nach ab Ende der 1940er Jahre eine kleine Gedenkstätte und ab 1965 eine große Ausstellung sowie Archiv und Bibliothek.