Erinnerungen Ungefiltert wie nie - Wolf Biermanns Tagebücher

In Prag schien Biermanns Traum wahr zu werden

1968 - das war das Jahr des Prager Frühlings gewesen. Experiment "Sozialismus mit menschlichem Antlitz". Sagen, schreiben und singen, was man will - hier schien Biermanns Traum von einer gerechten und zugleich freien Gesellschaft wahr zu werden. "Die neuen Männer in Prag, wenn sie dem Westen Fernseh-Interviews geben, haben ein wunderbares Lächeln", fällt ihm auf. Doch noch bevor sein Reiseantrag bewilligt wird, rollen schon sowjetische Panzer durch die Straßen. Biermanns Schlussfolgerung: "Die Niederwerfung der ČSSR-Revolution ist für die kommunistische Weltbewegung verheerender als die Aufdeckung der Stalin-Verbrechen."

Deutlicher als bisher wird durch die Tagebücher, dass sich Biermann auch in anderer Hinsicht immer schon als Außenseiter gefühlt hat: Der Sohn des in Auschwitz ermordeten jüdischen Widerstandskämpfers Dagobert Biermann registriert Antisemitismus im Osten wie im Westen, aber er ist oft der Einzige, der dies wahrnimmt und darunter leidet. Ein Schlüsselsatz ist hier: "Ich muss jeden Tag an Auschwitz denken, weil die anderen so selten oder gar nicht daran denken."

Am Tag nach dem Mauerfall glaubt er: "Ich hab 25 Jahre gesprochen, als die meisten schwiegen, jetzt kann ich endlich schweigen." Daraus ist bekanntlich nichts geworden - auf die nächsten Ausgaben der Tagebücher darf man gespannt sein. Den jetzt herausgekommenen ersten Band wird Biermann am Publikums-Starttag (7. Oktober) der Frankfurter Buchmesse vorstellen - der Abend wird von der Messe, dem Penguin-Verlag und der Deutschen Presse-Agentur ausgerichtet. Karten sind noch zu haben.