Mit dem Finger deutet sie auf das dicke Fotoalbum mit grünem Ledereinband, das auf einem kleinen Tisch liegt. Gleich beim ersten Bild, ihrem Geburtshaus in der Hauptstraße 45, erscheint das Lächeln auf dem Gesicht der Seniorin. Hilde Fiolka-Bühner ist 97 Jahre alt, stammt aus diesem Haus in Steinbach-Hallenberg: dem Metallhandwerksmuseum. Heute lebt sie in einem Altenpflegeheim bei Murten in der Schweiz. Grund genug für die Leiterin des Museums, Tanja König, der Einladung von Hilde Fiolka-Bühner zu folgen und sie an ihrem Alterssitz zu besuchen. Mit Dr. Christopher Guhl, der den Gesundheitszustand der älteren Dame im Blick hat, hatte König im Vorfeld mehrmals telefoniert und das Treffen vorbereitet.