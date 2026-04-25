Susann Schönewald (1965 geboren): Die wohl wichtigste Frage rund um meine Jugendweihe lautete: Was ziehe ich an? Nur mit dem kleinen Unterschied, dass man Ende der 1970er-Jahre in der DDR nicht einfach loszog und sich „mal eben“ etwas Schickes kaufte. Modische Highlights waren eher selten im Angebot – und wenn, dann meistens schon weg. Wer also nicht aussehen wollte wie alle anderen, brauchte entweder Glück, Beziehungen oder eine gute Schneiderin.
Erinnerungen an die Jugendweihe Von wegen Einheitslook! Jedes Outfit ein Unikat!
Silke Wolf 25.04.2026 - 06:00 Uhr