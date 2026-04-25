Susann Schönewald (1965 geboren): Die wohl wichtigste Frage rund um meine Jugendweihe lautete: Was ziehe ich an? Nur mit dem kleinen Unterschied, dass man Ende der 1970er-Jahre in der DDR nicht einfach loszog und sich „mal eben“ etwas Schickes kaufte. Modische Highlights waren eher selten im Angebot – und wenn, dann meistens schon weg. Wer also nicht aussehen wollte wie alle anderen, brauchte entweder Glück, Beziehungen oder eine gute Schneiderin.