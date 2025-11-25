Ihr zu Ehren lobt der Deutsche Skiverband (DSV) den Laura-Dahlmeier-Preis aus. Vom kommenden Jahr an wird dieser disziplinübergreifend an eine herausragende Nachwuchsathletin oder einen herausragenden Nachwuchsathleten im DSV verliehen.

"Laura schaut uns vom Himmel aus zu"

"Ich glaube, sie hat jetzt einen schönen Platz gefunden für sich. Sie schaut uns vom Himmel aus zu oder sie schaut ihre Gipfel an", sagt Preuß. Dass ihre frühere Teamkollegin "bei ihrer größten Leidenschaft" starb, tröstet sie ein bisschen. Bei der Verarbeitung habe auch ein Besuch in Garmisch-Partenkirchen bei Dahlmeier daheim geholfen.

Am ersten Tag nach der Todesnachricht habe sie beim Intervall-Training keine einzige Scheibe getroffen, hatte Preuß der "Abendzeitung" erzählt. "Mei, die Laura hätte wieder alle abgeräumt", dachte sich Preuß in diesem Moment. Sie werde sich immer an das Lächeln Dahlmeiers erinnern.

"Wären alle froher und glücklicher, wenn sie noch da wäre"

Das ist auch das Bild, welches Biathlon-Ikone Magdalena Neuner (38) von Dahlmeier behält. Beide hatten schon als Kinder in einer Trainingsgruppe bei Bernhard Kröll trainiert und später unabhängig voneinander mit jeweils 25 Jahren ihre Karrieren beendet. "So wie ich Laura kennengelernt habe, ist sie ein Mensch, der sagen würde: Wir müssen positiv nach vorn schauen."

Hätten alle einen Wunsch frei, wäre es sicher der, den Ex-Teamkollege Johannes Kühn (33) aussprach: "Wir wären alle froher und glücklicher, wenn sie noch da wäre."