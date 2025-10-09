Eine kleine Runde kam zusammen im Henneberger Haus in Meiningen. Eingeladen hatte der hiesige Lions-Club die Mitglieder der befreundeten Partnerclubs aus Schmalkalden und dem hessischen Schlüchtern. 35 Jahre nach der Deutschen Wiedervereinigung gingen sie der Frage nach, wie das damals war im Jahr 1989 in Deutschland – diesseits und jenseits der damals noch existierenden Grenze zwischen den beiden deutschen Staaten. Die Erinnerung daran sollte nicht verblassen, waren sich alle einig am Tisch.