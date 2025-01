Erinnerung wachhalten: Rabbiner: Junge Menschen wissen zu wenig über Holocaust

München - Die Konferenz der Europäischen Rabbiner fordert eine andere Wissensvermittlung über den Holocaust. Sie müsse aktiver und moderner werden und junge Menschen gewinnen, um in Zeiten von Unsicherheit und Desinformation "ein Verständnis dafür zu schaffen, dass sich Geschichte nicht wiederholen darf und jede Form von Antisemitismus und Extremismus die Freiheit von uns allen gefährdet", sagte der Generalsekretär der Konferenz, Gady Gronich, in München zum Holocaust-Gedenktag an diesem Montag.