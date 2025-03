Als Doris und Alfred Hochstrate aus Haina vom Schicksal des Rother Stausees erfahren, haben sie ein Déjà-vu. Einst kämpften sie um ihren Stausee in Haina, der für sie existenzieller Bestandteil ihres Lebens und Alltags war. Sie haben verloren. Bis heute sind sie bitter und wehmütig, wütend und traurig, wenn sie daran denken, was ihnen durch den Rückbau des Stausees in ihrem Heimatdorf an Lebensqualität genommen wurde.