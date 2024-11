Erinnerung an Novemberpogrom: Knobloch: Schongang hilft nicht gegen Hass

München war die Stadt, von der aus Hitler und die NS-Spitze am Abend des 9. November 1938 die deutschlandweite Welle der Ausschreitungen und willkürlichen Verhaftungen in Gang gesetzt hatten. In der Nacht verwüsteten Mobs etwa 7.500 jüdische Geschäfte und Einrichtungen in Deutschland. Sie zündeten einen Großteil der rund 1.200 Synagogen und Gebetshäuser an, demolierten jüdische Friedhöfe und stürmten Wohnungen. Historiker gehen von mehr als 1.300 Menschen aus, die in Folge des Pogroms ums Leben kamen. Mehr als 30.000 Juden wurden in Konzentrationslager verschleppt.