Berlin - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat dazu aufgerufen, weiter an diejenigen zu erinnern, die in der Sowjetischen Besatzungszone und in der DDR Leid und Unrecht erfahren haben. "Gefängnisse, Lager, Diskriminierung, seelische und körperliche Gewalt, Schikanen, Unterdrückung jeder Art – all das darf nicht vergessen werden, all das soll erinnert, erzählt, bewahrt und weitergeben werden", sagte Steinmeier in einer Videobotschaft zum Festakt anlässlich des 35-jährigen Bestehens der Union der Opferverbände Kommunistischer Gewaltherrschaft in Berlin.