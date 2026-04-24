In dieser Woche hat Manfred Gräve, stellvertretender Vorsitzender des Vereins Ilmenauer Porzellantradition, im Namen des Vereins einen Vorschlag zur Gestaltung des Eichicht-Kreisels bei der Stadtverwaltung Ilmenau eingereicht. Möglich war dies, nachdem die erste Runde zur Entgegennahme von Gestaltungsentwürfen offiziell gestartet war. Allerdings hatte die Stadt dabei ausdrücklich um Vorschläge für die Kreisel in der Bücheloher Straße in Ilmenau („ATU-Kreisel“) sowie für den Kreisverkehr in Langewiesen gebeten.