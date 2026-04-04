Weiße Rosen, eine goldene 200, ein lautes „Zum Geburtstag viel Glück“ und auch der Sekt fehlte nicht – Gemeindekirchenräte und Ortschronisten aus Niederschmalkalden hatten alles vorbereitet. Etliche Gäste fanden sich am 200. Geburtstag von Herzog Georg II. von Sachsen-Meiningen am Gründonnerstag hinter der Niederschmalkalder Kirche ein. Dort steht die Skulptur, die Robert Rost 2024 während des Steinbildhauer-Symposiums geschaffen hatte.