Erinnern Denkort zur Bücherverbrennung will junge Menschen ansprechen

"Es gibt kein Erinnern, das fehl am Platz wäre."

Nach Angaben des Beigeordneten der Stadtverwaltung für Kultur, Tobias Knoblich, gab es immer wieder Menschen, die hinterfragten, ob an jedem einzelnen Ort der NS-Bücherverbrennungen an diese Taten erinnert werden müsse. Diese Stimmen hätten sich aber in diesem Fall nicht durchgesetzt. "Es gibt kein Erinnern, das fehl am Platz wäre."