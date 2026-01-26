Eine Straße trägt seinen Namen und erinnert daran, dass Otto Bergner (1890-1945) ein Mensch war, der in dunkler Zeit Zivilcourage gezeigt hat. Dafür hat er mit seinem Leben bezahlt. Bergner gehörte zu den wenigen, die während des Hitler-Regimes aktiv Widerstand geleistet haben. Schüler der Sibylle-Abel-Schule haben sein Leben recherchiert. Im März diesen Jahres soll ein Stolperstein verlegt werden, der an ihn erinnert, teilt die Sonnebergerin Brigitte Dornheim mit. Das Projekt Stolpersteine hat der Künstler Gunter Demnig 1992 ins Leben gerufen, um an das Schicksal der Menschen zu erinnern, die in der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt, ermordet, deportiert, vertrieben oder in den Suizid getrieben wurden.