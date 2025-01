Erik Lesser und Arnd Peiffer: „Biathlon-Doppelzimmer“ live im Panorama-Hotel

Vor einigen wenigen Jahren standen sie noch selbst an der Startlinie in der Rennsteig-Arena, jetzt machen es sich Erik Lesser und Arnd Peiffer vor den Mikrofonen bequem. Ihr im September 2019, also noch während der aktiven Karriere, gestarteter Podcast „Das Biathlon-Doppelzimmer“ bekommt in den nächsten Tagen eine neue Folge. Sie wird – zum ersten Mal live vor Publikum – am Donnerstag, 9. Januar, ab 19.30 Uhr (Einlass 18.45 Uhr) in der Eventhalle des AHORN Panorama Hotels Oberhof aufgezeichnet. Zu hören ist sie in der Folgewoche.