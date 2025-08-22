Fahrradfahren und Erik Lesser ist ein zweischneidiges Schwert. 2019 stürzte der Oberhofer als noch aktiver Biathlet auf einem Downhill-Parcours im heimischen Bikepark und brach sich das rechte Schlüsselbein. Die alte Verletzung bereite dank Titan keine Schwierigkeiten mehr, meinte der 37-Jährige am Samstag vor einer Woche (16. August) in der Skiarena am Grenzadler. Der Lokalmatador war einer von 500 Startern, die sich für den ersten Rennsteig-Gravel angemeldet hatten. Was sagt der Rad-Fan zum neuen Event in seiner Heimat? Wir fragten ihn im Ziel.