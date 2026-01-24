Am Sonntag, dem 15. Februar 2026, dürften bei Biathlon-Rentner Erik Lesser noch einmal große Olympiagefühle wie zu aktiven Zeiten aufkommen. Zwischen den beiden olympischen Verfolgungsrennen der Männer und Frauen soll der deutschen Olympia-Staffel von Sotschi in der Arena von Antholz nachträglich die Goldmedaille überreicht werden. Das erzählte Erik Lesser, seit 2022 im sportlichen Ruhestand, am Freitagabend (23. Januar) im MDR-Fernsehen in der Talksendung „Riverboat“.