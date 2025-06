In der vergangenen Woche haben die vor Kurzem gesetzten Fundamente an den Ortseingängen der Erholungsorte der Landgemeinde Großbreitenbach die dazugehörigen Ortstafeln erhalten. Altenfeld, Großbreitenbach und Neustadt sind mit diesen ausgestattet. Die Metallschilder wurden in der Bauschlosserei von Jens Babiuch in Neustadt gefertigt. Jeder dieser Orte hat ein Wahrzeichen ausgewählt, das als Silhouette in die Tafel eingearbeitet wurde. Außerdem wollten die Ortschaftsräte in den drei Erholungsorten Möglichkeiten am Schild, Veranstaltungen im Ort ankündigen zu können.