Am Biathlonzentrum in Großbreitenbach wirbt ein großes Herz für Herzlichkeit. „Mir hat die Bank der Riesen am Wichtelpfad sehr gut gefallen, da wollte ich in Großbreitenbach nachziehen“, bezieht sich Ortschaftsbürgermeister Matthias Gruhn auf das Geschaffene Am Langen Berg. Auf Papier hat er gezeichnet, was ihm dafür einfiel und das Projekt Herz entstand. Er hatte seine Zeichnung einem Freund gezeigt und gefragt, ob die Umsetzung machbar sei, erzählt Matthias Gruhn, als in der vergangenen Woche das Projekt für alle sichtbar wurde. Abgesegnet habe das Projekt zur Aufwertung der Stadt der Ortschaftsrat. Er befand es für gut und die Tourismus-Koordinatorin Heike Bluhm wurde angefragt, welche Fördermöglichkeiten für das nach Kostenschätzung rund 20.000 Euro teure Projekt greifen könnten. Der erste Förderantrag, der schon im Mai gestellt wurde, wurde abgelehnt. Ein zweiter im Juli eingereichter sei über das touristische Infrastrukturprojekt bewilligt worden. 80 Prozent Förderung gebe es, sagt Matthias Gruhn. Über Firmen aus der Landgemeinde Großbreitenbach wurde ein Teil der Arbeiten umgesetzt wie das starke Fundament und die Halterungen. Das Herz wurde bei Enders Schaltechnik in Königsee gefertigt. Benjamin Richter und Nico Brückner haben daran gearbeitet und es vor wenigen Tagen aufgestellt. Matthias Gruhn wollte seinen handwerklichen Beitrag leisten und hatte sich einige Stunden Zeit genommen, um das Holz mit einem Holzschutz zu versehen und es für die Optik noch abzuflammen.