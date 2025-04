Einigen Leuten steht es ins Gesicht geschrieben, was sie denken, während sie kreuz und quer durch das Naherholungsgebiet „Hallenburg“ in Steinbach-Hallenberg im Landkreis Schmalkalden-Meiningen gehen. Es gibt in dem Wochenendhausgebiet auch Wochenendhäuser. Es gibt Hütten, kleine Ferienhäuser, Datschen. Und es gibt große Wohnhäuser, villenartige Gebäude auf ausgedehnten Grundstücken. Es gibt Terrassen, Schuppen, Garagen, Carports, Anbauten. In vielen Gärten trocknet Wäsche, stehen Kinderfahrzeuge auf dem Rasen, sieht man herumliegendes Werkzeug. Die Leute, die große Augen machen, sind nicht diejenigen, denen die einen oder die anderen Bauten gehören. Nicht die, die vermutlich – zumindest sieht es sehr danach aus – dort wohnen, nicht nur am Wochenende und in den Ferien. „Ich war heute ein bisschen entsetzt“, wird später am Tag jemand vonseiten des Landkreises Schmalkalden-Meiningen sagen – „was für ein Wildwuchs“.