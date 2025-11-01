Wer in Oberhof Quartier bezieht, wird zur Kasse gebeten: Neben der Hotelrechnung muss der Gast auch einen Kurbeitrag einrichten. Zwei Euro pro Tag waren das bisher für alle ab 16 Jahren. Ab dem 1. Juli kommenden Jahres werden es drei Euro sein, hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Jugendliche zwischen sieben und 16 Jahren sowie Menschen mit einer Behinderung und deren eingetragene Begleitpersonen zahlen künftig nicht mehr einen Euro, sondern 1,50 Euro. Dass der Beschluss schon jetzt fällt, hat einen Grund: „Die Gewerbetreibenden hatten uns darum gebeten, frühzeitig darüber zu informieren, damit sie sich darauf einstellen können“, erklärt Hauptamtsleiter Holger Orthey.