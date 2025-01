Bis zum Mittag werden nach Angaben der Meteorologen von Südwest nach Nordost verbreitet ein bis fünf Zentimeter Neuschnee erwartet, in Mittelgebirgslagen teils bis zu zehn Zentimeter in wenigen Stunden. In Alpenhochlagen wird es stürmisch - mit Sturmböen um die 80 Kilometer pro Stunde und vereinzelt orkanartigen Böen um die 110 Kilometer pro Stunde.