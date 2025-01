Erhöhte Unfallgefahr: Eisregen: Wetterdienst gibt teils Entwarnung

Leipzig - Es kommt nicht ganz so schlimm mit dem befürchteten Eisregen in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen: Für weite Teile sei die Warnung aufgehoben worden, hieß es am Dienstagabend beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig. Der Boden habe sich nach dem verbreiteten Dauerfrost der vergangenen Tage so weit erwärmt, dass der Regen nicht darauf gefriere. Die Warnung vor Glätte bestehe aber weiter für den Harz sowie die südlichen Teile von Thüringen und Sachsen mit dem Bergland. Im Erzgebirge werde es Neuschnee geben. Insgesamt werde es in den kommenden Tagen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen milder.