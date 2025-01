Demnach kommen Eichhörnchen flächendeckend in Bayern vor - in Gärten in der Stadt genauso wie auf dem Land oder in dichten Wäldern. Entscheidend sei vor allem, wie groß das Nahrungsangebot und wie geeignet der Lebensraum seien, erläutert BN-Expertin Martina Gehret. "Die Tiere folgen immer der Nahrung." So könne es sein, dass Eichhörnchen eine Gegend verlassen, wenn dort Bäume gefällt werden.