Das Nassrasierer Start-Up Harry’s aus den USA will seinen weltweit einzigen Produktionsstandort in Eisfeld im Landkreis Hildburghausen weiter ausbauen. Wie das Management des Unternehmens am Mittwoch beim Besuch von Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) in der Harry’s-Zentrale in New York erklärte, wolle man in den kommenden zwei Jahren einen zweistelligen Millionenbetrag in neue Maschinen investieren. Diese werden für die Herstellung einer neuen Produktlinie benötigt. Vor wenigen Tagen hatte Harry’s seinen neuen Klingenkopf vorgestellt.