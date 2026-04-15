Großer Bahnhof im Arnstädter Borg-Warner-Werk am Erfurter Kreuz. Personalchefin Anja Voigt rückt noch schnell die Torte zurecht. Aufgeregt plaudernd trudeln die Mitarbeitenden ein. Luftballons an der Wand zeigen die Zahl eine Millionen. Und genau um die geht es an diesem Tag. Eine Million Arbeitsstunden in der Produktion ohne einen einzigen Arbeitsunfall. Grund, stolz zu sein, zu feiern und zu helfen.