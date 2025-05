Am Gewerbegebiet Erfurter Kreuz sollen noch in diesem Jahr die Arbeiten an einer 110-Kilovolt-Stromleitung beginnen. Darüber informiert das Thüringer Wirtschaftsministerium. Entstehen soll eine etwa 2,4 Kilometer lange Hochspannungsleitung zwischen Thörey und dem Erfurter Kreuz. Diese soll nach Angaben des Staatssekretärs Mario Suckert die gewachsene und absehbar weiter steigende Nachfrage der am Erfurter Kreuz ansässigen Unternehmen nach Elektrizität decken und neue Investitionen im Industriegebiet ermöglichen. Die Kosten dafür belaufen sich auf mehr als drei Millionen Euro.