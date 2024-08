Die Kirche St. Trinitatis in Großbreitenbach war eines der Ziele der Besucher aus Erfurt und Umgebung. Eva Schmidt-Gruhnwald hat diesen Ausflug organisiert. Sie war früher aktiv in der Urania, die Bildungsangebote organisierte. In der DDR war sie als „Gesellschaft zur Verbreitung wissenschaftlicher Kenntnisse“ gegründet und nach der Wende als Verein neu aus der Taufe gehoben worden. In Erfurt gab es das Urania Bildungszentrum Thüringen, das von November 1994 bis September 2009 bestand. Auch wenn es die Urania nicht mehr gibt, auf solche Exkursionen will sie nicht verzichten und hat einen festen Stamm an Interessierten an ihrer Seite.