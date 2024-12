Erfurter Ausfahrt Was Weihnachten mit Simson zu tun hat

Veranstaltet wird die kuriose Tour von den „Kraftstoffvagabunden“, einer Vereinigung vor allem von Anhängern der Simson-Vogelfamilie aus Suhl – die längst auch offen ist für andere Nostalgie-Fahrzeuge von Trabant bis Chevrolet. Aber am meisten her machen dabei immer noch die Ost-Mopeds. Genau gezählt hat in diesem Jahr wegen der Absage niemand, aber allein vor einem Jahr sollen es 330 Simson-Mopeds gewesen sein, die weihnachtlich geschmückt durch die Gegend knatterten. Und manche nehmen sogar eine längere Anfahrt in Kauf, um dabei zu sein.