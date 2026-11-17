Ein Notarzteinsatz am Bahnhof Erfurt-Bischleben hat den Zugverkehr zwischen Erfurt und Südthüringen am Dienstagmorgen erheblich durcheinander gebracht. Zwischen kurz vor sechs und halb neun Uhr waren Gleise in dem Vorortbahnhof westlich der Landeshauptstadt gesperrt. Dadurch konnten weder die Regionalbahnen von und nach Eisenach, Suhl, Meiningen und Ilmenau noch die ICE zwischen Gotha und Erfurt passieren. Der Bundespolizei zufolge waren insgesamt 48 Züge betroffen. Die Regionalbahnen und Regionalexpresszüge wurden über Bad Langensalza und Gotha umgeleitet, die elektrischen Fernzüge mussten einen weiträumigen Umweg nehmen. Dadurch kam es zu erheblichen Verspätungen.