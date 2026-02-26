Nach den Winterferien in Thüringen finden alle Schulen im Freistaat die Einladung der Thüringer Landesmedienanstalt zur Anmeldung für die „Aktionstage gegen Fake News, Desinformation und Verschwörungstheorien“ im Mailpostfach vor. Auch 2026 können damit Thüringer Schulen ihre Klassenzimmer für journalistische Expertise öffnen. Sie müssen sich nur anmelden. Von Montag, 4. Mai, bis Freitag, 8. Mai, gehen Journalistinnen und Journalisten sowie Medienpädagoginnen und Medienpädagogen in Schulen und kommen direkt mit Schülerinnen und Schülern der Klassenstufen 5 bis 13 ins Gespräch. In Doppelstunden, Halbtags- oder Tagesworkshops bringen sie ihr Wissen, ihre Erfahrungen und ihren Blick hinter die Kulissen des Journalismus in die Klassenzimmer.