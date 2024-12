Zuvor hatte die Gruppe den Angaben zufolge am Samstagabend Klingelstreiche an einem Mehrfamilienhaus in der Nähe des Hauptbahnhofs gemacht. Schon dort warfen sie Böller in den Eingang. Als ein Anwohner sie zur Rede stellen wollte, bewarfen sie ihn demnach an den Stadtparktreppen mit Feuerwerk.