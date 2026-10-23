Mit einem „sonderbaren Fall“ hatte es die Bundespolizei nach eigenen Angaben am Donnerstag im Erfurter Hauptbahnhof zu tun. Als die Beamten ein Paar mit Kind kontrollierten, stellten sie fest, dass sowohl gegen den 38-jährigen Mann als auch gegen seine 41-jährige Frau Haftbefehle vorlagen – wegen Bedrohung und wegen Beleidigung. Beide hatten Geldstrafen in dreistelliger Höhe nicht zahlen können, weswegen die Polizei das Paar verhaftete und in getrennte Gefängnisse brachte, wo sie 50 und 30 Tage einsitzen müssen. Das Kind wiederum blieb auf freiem Fuß, allerdings nun ohne Mama und Papa. Es wurde in die Obhut des Jugendamts gegeben.