Während draußen dichte Schneeflocken den Novemberhimmel füllen, glühen im Coworking-Space namens Villa 11 in der Kreisstadt die Ideen. Knapp 20 Teilnehmende aus Unternehmen, Verwaltung und Gründungsszene sitzen dicht beisammen – von der HR-Managerin über die Wirtschaftsförderung bis zur VHS-Leitung. Sie alle eint an diesem Tag ein Thema, das im südthüringischen Landkreis längst drückt: Wie bleibt man als Region attraktiv für Fachkräfte und wie gelingt echte Vernetzung?