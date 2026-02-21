Erfurt: Frau ruft Polizei – und wird selbst festgenommen

Erfurt (dpa/th) - Eine mit Haftbefehl gesuchte Frau hat im Streit mit ihrem Freund die Polizei gerufen, um eine angebliche Straftat zu melden - und ist dann selbst festgenommen worden. Am Telefon habe die 27-Jährige den Beamten am Freitagabend erzählt, sie werde von ihrem Freund festgehalten und sei eingeschlossen. Als die Beamten dann das Treppenhaus in Erfurt betraten, lief die Frau ihnen aber "aufgeregt" entgegen, wie es in einer Mitteilung der Polizei hieß.